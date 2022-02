Scuola e quarantena: nuove regole Covid facili da applicare? Video interviste

Da oggi, lunedì 7 febbraio i dirigenti scolastici e le famiglie vedranno allentare la pressione sulle nuove regole Covid a scuola.

Le nuove disposizioni ministeriali, divise per fasce d’età, prevedono, per le scuole medie e superiori, in particolare, didattica a distanza azzerata per chi è vaccinato con doppia dose da meno di 120 giorni, ha la dose booster oppure è guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni. I non vaccinati – o chi è guarito da più di 120 giorni o non ha fatto il booster con la seconda dose ricevuta oltre 120 giorni fa – dal terzo contagio in una stessa classe dovrà restare a casa, ma solo per 5 giorni invece che 10 come prima.

Le nostre interviste a dirigenti, docenti e studenti di due scuole romane.