Davide Giacalone sul blocco assunzioni dirigenti scolastici: “È un fallimento”

Il giornalista Davide Giacalone torna a parlare di scuola nel suo consueto appuntamento con RTL 102.5. Questa volta commenta la questione dei quasi 500 dirigenti scolastici e del blocco alle assunzione del TAR Lazio.

Giacalone: “La risposta del ministero alla questione dei dirigenti scolastici è che non si fa in tempo ad avviare i contratti per l’anno scolastico prossimo, ma di stare tranquilli perché saranno assunti. Questa è una cosa che ci fa piacere, ma non risolve nemmeno da lontano il problema vero. Una persona perché fa il concorso per dirigente scolastico? Per dirigere la scuola e farla funzionare. Ma se prima che apre la scuola non può farlo, significa che è un fallimento. Purtroppo non è un fallimento inedito, perché ogni anno si ripresenta questa questione dei supplenti, delle cattedre non coperte. Ogni anno vanno in pensione dai 35 ai 40 mila insegnanti in Italia. Questo significa che non si sono fatti i concorsi per riuscire ad assumerne più di 40 mila e quindi si avrà un buco che si accumula, infatti abbiamo il record di docenti mancanti del +72%. Questa è la realtà, ma la questione non è solo quella dei doveri che spettano al legislatore e al governante. Basta con questa storia che la condizione difficile è ereditata, ma da chi? Da voi stessi. C’è anche una responsabilità che è degli studenti e delle famiglie. Questo è un servizio che noi paghiamo a beneficio dei ragazzi affinché abbiano un’istruzione. Le famiglie devono essere consapevoli che questo è parte del futuro dei loro ragazzi. L’istruzione serve a imparare qualcosa e non a portare un titolo di studio a casa. Serve maggiore attenzione e serietà”.

Per quanto riguarda il sindacato in generale, ha aggiunto: “Offende profondamente la passione e la capacità di quanti il docente lo fanno seriamente, che sono tanti”.