Decreto Draghi, il Premier in conferenza stampa. Riapertura scuole? [DIRETTA ORE 14]

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 14.00 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, in concomitanza con l’arrivo dei dati della cabina di regia che segneranno il passaggio di alcune regioni in zona arancione e la conferma di altre in zona rossa.

Non circolano dettagli sui contenuti della conferenza stampa, ma si ipotizza che il Presidente del Consiglio Mario Draghi possa anticipare le misure del dopo Pasqua (che dovrebbero essere convogliate in un nuovo Decreto), anche in relazione alla riapertura delle scuole in zona rossa.

Sul tema della riapertura delle scuole anche la DIRETTA di Tecnica della Scuola Live, una chiacchierata che esplorerà i pro e i contro del rientro in classe, alla luce della campagna vaccinale del mondo della scuola, che va a concludersi, sebbene con percentuali molto diverse tra regione e regione; e delle diverse ipotesi, tra chi spinge per la riapertura di tutti i gradi di scuola e chi invece vorrebbe rivedere in classe almeno gli alunni dell’infanzia e della primaria, posizione questa, assunta anche dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dal Premier Draghi.

