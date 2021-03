Riapriremo al più presto le scuole, Bianchi al question time [RIVEDI LA DIRETTA]

Interrogazione di Gianluca Vacca (MS)

La prima interrogazione è stata di Gianluca Vacca e altri deputati del M5S dove si mette in evidenza che “i Paesi europei che hanno deciso di mantenere le scuole aperte, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari indicati dai diversi Stati, non hanno riscontrato alcun incremento della curva pandemica” e che “secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, l’apertura delle scuole non risulta essere, scientificamente, una misura di contrasto che possa incidere in modo significativo sul controllo della pandemia in corso”.

I deputati del M5S firmatari dell’interrogazione chiedono a Bianchi “quali iniziative intenda porre in essere al fine di garantire la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche, con priorità per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo, anche al fine di agevolare il recupero della socialità e dell’equilibrio psicofisico, oltre che permettere ai genitori una ripresa dell’attività lavorativa”.

La risposta del Ministro

Mi preme anzitutto chiarire come la scuola non si sia mai fermata, anche in condizioni complicate. Per questo, intendo ribadire anche qui la mia gratitudine a tutto il personale scolastico, in particolare a quei docenti che si sono messi al servizio delle nostre studentesse e dei nostri studenti, educandoli al giudizio e alla responsabilità, a partire da coloro che hanno più bisogno di attenzione.

Lo scenario epidemiologico si è modificato. La sospensione dell’attività didattica in presenza è infatti correlata alla circolazione delle varianti del Covid-19. Sebbene necessaria, è stata una decisione molto sofferta, dolorosa. La riteniamo tuttavia responsabile perché fondata sulle indicazioni scientifiche e perché volta alla tutela anche dei più giovani.

Nella convinzione che la prolungata sospensione della didattica in presenza determini conseguenze non solo sugli apprendimenti ma anche sulla socialità, il Governo sta lavorando intensamente per far tornare gli studenti nelle aule, imprimendo una vigorosa accelerazione al piano vaccinale. Proprio ieri, con riferimento al piano, ho avuto modo di incontrare il commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo.

Ho incontrato questa mattina anche il prof. Locatelli, nella sua nuova funzione di coordinatore del Comitato tecnico scientifico, con il quale avremo un confronto costante.

E potremo contare sulle risorse che l’Esecutivo ha stanziato 300 milioni, 335 per l’esattezza, col decreto-legge “Sostegni” per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, così dimostrando l’importanza strategica riconosciuta alla scuola.

Oltre alle risorse per la ripresa in sicurezza, quanto prima, di tutte le attività in presenza, sono state stanziate somme per accompagnare la chiusura dell’anno scolastico e la costruzione di un ponte verso il prossimo, per il recupero di competenze e socialità, anche attraverso i Patti di comunità, strumento di autonomia responsabile e solidale.

In particolare, 150 milioni serviranno proprio per l’acquisto di strumenti e di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale; per potenziare i servizi professionali per l’assistenza psicologica e pedagogica; per servizi medico–sanitari volti a supportare le scuole nella somministrazione facoltativa di test diagnostici e specificamente nell’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti.

Altri 150 milioni sono destinati al potenziamento dell’offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base e della socialità e al consolidamento delle discipline.

Onorevole, quanto fin qui illustrato dimostra che stiamo investendo risorse ed impegno per far rientrare i nostri alunni nelle aule in sicurezza, quanto prima, proprio a partire da quelli più piccoli, che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria. Ma l’obiettivo è non fermarsi a loro.

Interrogazione di Ella Bucalo (FdI)

Ella Bucalo (FdI), nell’interrogazione, cita la ricerca secondo la quale “non risulterebbero evidenze scientifiche in merito ai vantaggi della chiusura delle scuole”.

Secondo il principio di precauzione – prosegue – si dovrebbe anzi prendere in considerazione “la possibilità di mantenere le scuole aperte al fine di contenere i danni, ancora non misurabili scientificamente in tutta la loro portata, che la loro chiusura reca alla salute psicofisica dei ragazzi e delle loro famiglie”.

E conclude chiedendo al Ministro “se non ritenga necessario adottare le iniziative di competenza per riaprire le scuole in sicurezza attraverso il reperimento di ulteriori spazi e l’installazione di adeguati meccanismi di aereazione, nonché in raccordo con l’auspicabile potenziamento della campagna vaccinale”.

La risposta del Ministro

I dati del sistema di monitoraggio dei casi Covid-19 in Italia hanno dettato un rafforzamento delle misure di mitigazione su tutto il territorio nazionale per contenere gli effetti della diffusione di nuove varianti mentre parallelamente si procede con le vaccinazioni.

Ciò si riflette nella linea del dPCM del 2 marzo scorso, elaborata anche all’esito del proficuo confronto tra il Governo e le Regioni e trova fondamento, è bene rimarcarlo, nei pareri del Comitato Tecnico Scientifico e nei dati forniti nelle ultime settimane dall’Istituto Superiore di Sanità sulla diffusività delle varianti.

Nondimeno riprendere le attività didattiche in presenza rappresenta un obbiettivo prioritario che il Governo condivide pienamente.

Con il decreto-legge “Sostegni”, abbiamo stanziato, come ricordato, le necessarie risorse – 150 milioni – per l’acquisto di ulteriori dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, per la predisposizione di presidi medico – sanitari di supporto all’attività di somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica e all’espletamento del contact tracing per il più efficace e tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Infine, posso rassicurarla che è costante il monitoraggio della situazione relativa ai contagi e alla diffusione delle varianti del Covid-19 nelle scuole anche al fine di potenziare il piano vaccinale in tutte le realtà territoriali.

Sempre con riferimento al piano vaccinale, grazie ad una norma introdotta nel decreto-legge “Sostegni” – il comma 5 dell’articolo 31 – l’assenza dal lavoro di tutto il personale scolastico per la somministrazione del vaccino è giustificata, non comportando alcuna decurtazione del trattamento economico.

