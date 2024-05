Decreto Pnrr, anche per il 2024/25 confermate le assunzioni su sostegno da GPS I fascia

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cosiddetto Decreto Pnrr. Si ratta della legge 29 aprile 2024, n. 56, contenente numerose misure di interesse per le scuole.

Come sottolinea la FLC CGIL, con la legge di conversione diventa definitiva la previsione delle assunzioni da GPS sostegno I fascia anche per l’anno scolastico 2024/25.

La norma infatti dispone la proroga delle previsioni contenute nell’art. 5 commi da 5 a 12 del decreto-legge 44/2023, vale a dire la procedura che prevede che in caso di incapienza delle GAE e delle graduatorie di merito dei concorsi i posti di sostegno da assegnare alle immissioni in ruolo possano essere attribuiti mediante scorrimento delle GPS 1 fascia sostegno.

Viene inoltre riconfermata anche la possibilità per i docenti che non ottengano l’individuazione nella provincia in cui sono inseriti in GPS di candidarsi per ottenere la nomina in una provincia diversa, nel caso in cui in quei territori residuino posti che non si possono assegnare per carenza di candidati.

Infine, la legge di conversione abroga le procedure di reclutamento previste dal decreto legge 126/2019, con le graduatorie regionali per titoli per realizzare assunzioni su sostegno in via residuale rispetto allo scorrimento di GAE e graduatorie concorsuali.