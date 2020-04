Decreto scuola, emendamento Pd-Leu: “40mila assunzioni a settembre”

Divampa il dibattito politico attorno alle assunzioni. Martedì sera sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di più di 60mila docenti, ma, entro il 1° settembre, solo 24mila potrebbero essere assunti (tramite il concorso straordinario da svolgere ad agosto).

Secondo indiscrezioni giornalistiche, il Pd con Leu e Autonomie presenteranno, nelle prossime ore, un emendamento per chiedere alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, di portare la platea delle assunzioni dalle 24mila previste fino a 40mila. Altri importanti emendamenti, affermano, sono previsti sulla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno e sulla riapertura delle graduatorie.

Secondo i parlamentari, “alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, bisogna prevedere necessariamente un percorso per titoli e prova finale che assicuri la stabilizzazione dei precari e la partenza a pieno organico del prossimo anno scolastico il 1 settembre”.

Su questo argomento commenta così la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi: “Saranno presentati in serata alcuni emendamenti, aspettiamo di vedere i contenuti. L’ascolto e il riconoscimento dei bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici è compito specifico della politica. Il Parlamento deve pensare all’avvio dell’anno scolastico evitando problemi di sicurezza, in un momento così delicato per il nostro settore e il nostro Paese”.