Didacta 2023 ha preso il via: come cambia la didattica tra metaverso, intelligenza artificiale e robotica educativa

Nel giorno della festa della donna ha preso il via a Firenze Didacta 2023, la principale manifestazione italiana del mondo dell’istruzione, quest’anno dedicata a Italo Calvino, nel centenario della nascita, confermando l’alternanza di tradizione e innovazione dell’appuntamento nazionale.

La Fiera, giunta alla sesta edizione, si svolge all’interno dei locali di Fortezza da Basso: sono presenti 342 aziende, tutte operanti nella filiera della scuola. Nel corso della tre giorni di Didacta, sono oltre 1.000 gli eventi previsti dal programma scientifico coordinato da INDIRE.

Sono diversi i temi particolarmente attesi che si affronteranno durante Didacta 2023: dal metaverso all’intelligenza artificiale, dalla robotica educativa e tutte quelle forme di innovazione tecnologica, che al tempo del Pnrr si potranno applicare alla didattica anche a livello sperimentale.

All’inaugurazione dell’8 marzo hanno partecipato, oltre al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale ad istruzione, formazione, lavoro, università e pari opportunità Alessandra Nardini, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, la presidente di Indire Cristina Grieco, l’assessore della Regione Sicilia Mimmo Turano, il direttore di Didacta Germania Reinhard Koslitz, il presidente della Camera di Commercio Firenze Leonardo Bassilichi.

Anche il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara è voluto intervenire con un videomessaggio.

Il presidente Giani nel suo saluto ha ricordato che “quest’anno in Toscana celebriamo anche il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, che con la sua ‘Lettera ad una professoressa’ ha avviato una nuova fase nella didattica e nella pedagogia mondiale. Don Milani ha rappresentato una tappa fondamentale in quell’innovazione scolastica che presentiamo oggi e desideriamo continuare a portare avanti questo dinamismo, questa evoluzione della scuola, tenendo conto anche del sociale”.

Uno degli interventi più apprezzati all’inaugurazione è stato quello dell’assessora regionale Alessandra Nardini: “Quest’anno – ha detto Nardini – la manifestazione si apre a Firenze dopo episodi che hanno portato la scuola al centro del dibattito politico ed istituzionale nazionale, per questo, a maggior ragione voglio ribadire la mia solidarietà agli studenti aggrediti, il mio apprezzamento alla dirigente scolastica Savino e confermare l’impegno di Regione Toscana nel far sì che la scuola sia sempre più luogo di rispetto, parità e uguaglianza, dove si coltivano i valori costituzionali, dove si formano cittadine”, ha concluso l’assessora Nardini.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Sicilia, sarà presente per la prima volta alla Fiera Didacta Italia allo stand C27 (padiglione Cavaniglia), nella sezione dedicata all’editoria e alla stampa di settore.

L’obiettivo sarà quello di riflettere sulle novità relative alla formazione dei docenti e degli studenti come l’Intelligenza Artificiale, Chat Gpt, il Metaverso, le materie Stem, Scuola 4.0 e la Robotica Educativa: insomma, tutti elementi della scuola del futuro.

Per chi si registrerà presso il nostro stand, saranno subito disponibili in omaggio il corso online di sei ore “Strategie educative efficaci per l’insegnante di oggi”, tenuto dal formatore Giovanni Morello, e una pratica shopper in cotone!

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Italia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal Mim, saranno molteplici, da interviste itineranti a momenti di approfondimento con formatori ed esperti sui temi più disparati.

Da non perdere: l’8 e il 9 marzo, alle ore 16:00, verrà trasmesso in diretta sui nostri canali un vero e proprio talk con vari ospiti, attraverso cui sarà raccontato ogni aspetto della nostra presenza a Didacta. Non perdete nessuno dei nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento.