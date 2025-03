Come innovare la didattica grazie alle nuove tecnologie? I prodotti di Acer for Education a Didacta Italia 2025

A Didacta Italia 2025 abbiamo raggiunto Alessandro Barbesta, Head of Sales Channel, B2B & Edu, Acer Italia e Angelo D’Ambrosio, General Manager di Acer South Europe, che ci hanno spiegato perché le scuole hanno bisogno di nuove tecnologie che possano rinnovare la didattica e in che modo i prodotti Acer possono aiutare gli istituti in questo.

“La presenza di Acer a Didacta sottolinea l’importanza del settore education, un ambito in cui siamo orgogliosamente leader di mercato”, ha dichiarato D’Ambrosio. “Didacta rappresenta un’occasione fondamentale per incontrare docenti, studenti e rivenditori specializzati nel mondo scolastico. In questa sede, presenteremo le nostre più recenti innovazioni di prodotto, caratterizzate da prestazioni elevate, sicurezza, funzionalità di IA e design robusto. Queste caratteristiche sono indispensabili per una didattica innovativa ed efficace”.

Ecco le parole di Barbesta:

Come la tecnologia può innovare la didattica secondo Acer?

“Grazie ai fondi del PNRR, la scuola sta cambiando rapidamente, guidata da nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale. Noi siamo convinti che con il supporto della tecnologia i docenti possano innovare la didattica tradizionale proponendo nuovi metodi di insegnamento che permettono una maggior focalizzazione sull’apprendimento personalizzato, sulla collaborazione tra studenti e sullo sviluppo di nuove competenze digitali”.

“Pensiamo ad esempio al game-based learning, una metodologia innovativa e rivoluzionaria, che porta il videogioco a affiancare le modalità di insegnamento tradizionali, per stimolare l’apprendimento attivo, la collaborazione tra compagni, il problem solving, il pensiero logico-matematico – fondamentale per un percorso di studi scientifici nelle materie STEM – e lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills), indispensabili nel mondo del lavoro”.

Quali sono le principali novità di prodotti e soluzioni in ambito education?

“Le nostre soluzioni tecnologiche sono progettate pensando all’utilizzo scolastico, sia da parte degli insegnanti che dei ragazzi. Sono sicuri, robusti, semplici da usare e garantiscono prestazioni elevate e ampia autonomia. I più recenti laptop sfruttano anche le funzionalità dell’intelligenza artificiale, migliorando sia l’esperienza degli studenti che l’efficacia del lavoro dei docenti”.

“Non ci limitiamo però a fornire solo dispositivi ma proponiamo anche soluzioni per utilizzare al meglio la tecnologia. Gli Intel Starter Pack, realizzati in collaborazione con Intel e la nostra rete di partner certificati, sono corsi di formazione, completamente gratuiti, dedicati ai docenti che necessitano delle competenze digitali per creare contenuti didattici coinvolgenti e supportare gli studenti nel loro percorso di apprendimento”.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO