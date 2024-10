Didacta Puglia, Valditara: “Mi piacerebbe si scrivesse di nuovo ‘Maestro’ e ‘Professore’ con la maiuscola”

Intervenuto all’inaugurazione dello spin off di Fiera Didacta, in Puglia, il ministro Giuseppe Valditara ha toccato diversi punti nel suo discorso, tra cui quello legato all’autorevolezza dei docenti.

Ecco le dichiarazioni del ministro: “Didacta è una grande occasione per studiare, per diffondere nuove forme didattiche e mettere al centro la figura strategica più importante della scuola, il docente. Dobbiamo lavorare iniziando dalla società per ridare autorevolezza alla figura dei docenti italiani, di tutto il personale. Da qui dobbiamo partire. Ma ci vuole una rivoluzione culturale: quando parliamo di scuola nella nostra società ci sono altre dinamiche. Quando parliamo di scuola spesso e volentieri la figura del docente viene messa di lato”.

E ancora: “Mi piacerebbe si scrivesse di nuovo ‘Maestro’ e ‘Professore’ con la maiuscola. Sto ricevendo risposte positive al Governo per migliorare il potere d’acquisto del personale della scuola. Le prime risposte sono positive, ho sottolineato che ci vuole un impegno particolare per i docenti precari, soprattutto sul sostegno. I precari circa 140mila, poco più di 100mila sul sostegno. Per la prima volta si fa un discorso strategico”.

