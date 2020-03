Didattica a distanza: Mondadori per i docenti

“Che fare, in questo periodo, per non perdere giorni di lezione e per assicurare la necessaria continuità didattica? Ecco che il digitale rappresenta una soluzione concreta, grazie a contenuti multimediali e servizi pensati proprio per insegnare a distanza e, attraverso la prosecuzione delle lezioni, per mantenere vivo il tessuto sociale e la formazione dei giovani”.

Mondadori education e Rizzoli

Questo è il comunicato sulla pagina di Mondadori Education e Rizzoli Education, le case editrici di editoria scolastica del Gruppo Mondadori, che mettono a disposizione dei docenti l’intero patrimonio di contenuti digitali: oltre 40 giga, più di 12.000 contenuti tra video, audio, mappe personalizzabili, playlist, testi facilitati per l’inclusione, 50 lesson plan, vari webinair e un corso gratuito di 16 ore dedicato ai docenti sulla didattica a distanza. Tutti i contenuti sono stati suddivisi per materia e per ordine scolastico, dalla scuola primaria alla secondaria di primo e di secondo grado.

Ma ci sono a disposizione pure tre mesi gratis all’edizione digitale 2020 del Nuovo Devoto-Oli, mentre, dicono i dirigenti, nelle piattaforme dedicate, a fronte di una base di circa 1,1 milioni di utenti attivi tra docenti e studenti, nelle ultime due settimane si sono aggiunti tra i 10.000 e i 15.000 nuovi iscritti al giorno con un aumento di 30 volte l’uso delle Classi Virtuali, più di 15 volte l’uso dei Test e 6 volte l’uso delle App di lettura, con un traffico sul sito cresciuto di 8 volte su base giornaliera.