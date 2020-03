Didattica a distanza, per fortuna c’è: ecco tutti gli aspetti positivi

L’unico aspetto positivo nella pandemia dei nostri giorni è che il mondo è ancora tutto connesso e l’informazione arriva a ciascuno di noi. Tutti siamo in contatto con tutti. Un vantaggio inimmaginabile solo mezzo secolo fa.

Anche la scuola, grazie alla didattica a distanza, non si è fermata e gli studenti saranno nella condizione di non perdere l’anno.

Siamo stati colti non ancora preparati è vero, e siamo in piena sperimentazione, con tanta creatività, se pure gli aspetti difficoltosi non mancano.

Proviamo però a elencare tutti e soltanto gli aspetti positivi, nella convinzione che, senza positività, non si andrà avanti in questa situazione.

Partiamo dalla considerazione che tutti hanno ormai una connessione e sono in qualche modo raggiungibili. Numeri di telefono, di cellulare, recapiti di posta elettronica vengono depositati nelle segretarie scolastiche al momento dell’iscrizione.

Gli studenti sono sostanzialmente contenti di andare a scuola. Marinare qualche giorno è nel dna di ciascuno, ma dopo 15 giorni la scuola manca. Ecco allora che la scuola li raggiunge, e in qualche modo riprende il rapporto, trasmette il senso della “comunità” anche sul piano emotivo.

La didattica a distanza è una grande occasione anche per gli insegnanti, che proseguono con tanta disponibilità e creatività il loro lavoro, un modo per dire “ anche noi ci siamo ”, come tanti altri lavoratori impegnati in prima linea. Gli insegnanti dovrebbero sentirsi orgogliosi di mandare avanti un servizio pubblico essenziale qual è l’istruzione, pur fra le innegabili difficoltà che ognuno si sforza di superare.

In una fase di "lockdown", termine con cui è chiamato l'isolamento coatto, inimmaginabile fino a 10 giorni fa, i docenti hanno anche il delicato compito di responsabilizzare i propri alunni, e talvolta di calmare le loro angosce, che cominciano a farsi sentire.

La sperimentazione “forzata” di questo periodo è comunque un arricchimento professionale fatto sul campo. Ci sarà tempo, dopo, per scegliere le esperienze migliori, per definire puntualmente criteri e modalità. Questa è la fase della creatività. E comunque le scuole si stanno coordinando con dipartimenti, consigli e collegi che si confrontano online.

Senza la possibilità della didattica a distanza, l’anno scolastico, interrotto a febbraio, sarebbe stato irrimediabilmente perso solo un decennio fa. Oggi invece è possibile dare continuità all’apprendimento e salvare il percorso fatto.

Non solo l’aspetto didattico sta proseguendo, ma anche quello formativo e educativo. È una generazione, quella degli studenti di adesso, che dovrà ripensare il futuro. Quindi la scuola sta assumendo un ruolo fondamentale nel trasmettere fiducia, coraggio, senso di responsabilità e solidarietà.

Per supportare l’attività di didattica a distanza e aiutare i docenti, si sono moltiplicate le iniziative di supporto e le piattaforme dedicate, da parte istituzionale, di enti vari quali i musei, e di tanti privati e case editrici fra cui La Tecnica della Scuola. Insomma uno straordinario fiorire di iniziative, per tamponare l’impreparazione che si è manifestata in alcune situazioni, per condividere quello che funziona, per supportare e offrire “solidarietà digitale”, forse uno degli aspetti più apprezzabili di questo momento da incubo.

Finalmente le chat di classe su whatsapp hanno dimostrato di servire a qualcosa di utile: trasmettere comunicazioni importanti e non solo pettegolezzi come prima.

In conclusione, la didattica a distanza adesso è l’unico valido strumento che per fortuna abbiamo a disposizione in circostanze di emergenza per mantenere il rapporto con gli alunni e mandare avanti la loro istruzione e formazione. Facciamone buon uso hinc et nuc (qui e ora), nella piena consapevolezza che nessun sistema può sostituire il rapporto umano e diretto con gli studenti. Poi si vedrà. Quando questo periodo sarà finito, si faranno le debite considerazioni.

