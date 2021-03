Didattica laboratoriale: le proposte innovative dell’Indire. Dalle stampanti 3D alle serre idroponiche [VIDEO]

[email protected] è un progetto di ricerca promosso dall’Indire e attivo dal 2014.

“I Maker – spiegano i ricercatori dell’Indire – sono gli ‘artigiani digitali’, ovvero quegli inventori, autori e artisti che per passione progettano e autoproducono nei loro laboratori denominati “Maker spaces” o “FabLab” apparecchiature meccaniche, elettroniche, software open source, realizzazioni robotiche e tutto ciò che stimola il loro desiderio di innovazione”.

“Il progetto [email protected] – proseguono – analizza le specificità del modello di apprendimento proposto dal ‘Movimento Maker’ applicato alla didattica laboratoriale nella scuola”.

Stando agli esiti delle attività svolte in questi anni si è scoperto che il modello è in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche.

Ma non solo, perché si è scoperto che utilizzando tecniche e modalità adeguate si possono promuovere anche competenze di carattere sociale.

Due sono i progetti che sono stati sviluppati in modo più accurato: uno sull’impiego delle stampanti 3D e uno sulle serre idroponiche.

In entrambi i casi gli alunni, anche quelli della scuola dell’infanzia, si trasformano in piccoli scienziati e apprendono metodi e concetti non attraverso le “lezioni” dell’insegnante o “assistendo” ad un esperimento ma creando contesti di apprendimento che consentono di osservare e controllare le variabili in gioco.

Ne parliamo diffusamente in questa intervista a Lorenzo Guasti, tecnologo e referente del progetto.

