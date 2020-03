Didattica online, Azzolina: “Alternativa sarebbe rimanere fermi, ma non lo permetterò mai”

Diversi gli argomenti trattati dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Sky TG24.

Spazio, ovviamente, anche sulla didattica a distanza evidenziando che è diversa da area a area. “Molte scuole erano a 100 già da prima ma c’è chi sta indietro. Non vogliamo certo abbandonare gli studenti, abbiamo messo in campo una serie di strumenti, diverse piattaforme, materiali webinar per docenti con più difficoltà”, ha detto.

🔵 SONDAGGIO❓La didattica a distanza che stai portando avanti ti soddisfa?(Scrivi sui commenti eventuali motivazioni) Publiée par La Tecnica della Scuola sur Jeudi 19 mars 2020

In ogni caso i dati sui monitoraggi che riguardano la didattica a distanza, messi in campo dal ministero, sembra siano positivi.

Coronavirus: come sta reagendo la scuola? A Sky TG24 per raccontare come la comunità scolastica sta affrontando l’emergenza. #LaScuolaNonSiFerma Publiée par Lucia Azzolina sur Jeudi 19 mars 2020

“A me interessa che gli studenti abbiamo un contatto umano con i docenti – ha concluso Azzolina – Certo, non è il migliore dei mondi possibili, deve essere implementato, ma l’alternativa in questo momento sarebbe incrociare le braccia e questo non lo permetterò mai”.

