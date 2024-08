Dimensionamento scolastico, le attività da svolgere entro fine agosto 2024

Sono state trasmesse con nota 30669 del 2 agosto scorso le indicazioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche statali coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre.

Il dimensionamento implica, per le istituzioni coinvolte, una serie di attività necessarie per la chiusura e/o apertura dell’anno scolastico, che rientrano nelle seguenti casistiche:

cessazione di un’istituzione scolastica;

creazione di una nuova istituzione scolastica;

modifica di una istituzione scolastica preesistente a seguito di acquisizione/cessione di plessi/sezioni staccate.

A seconda dei casi, le scuole interessate dovranno svolgere gli adempimenti amministrativo-contabili illustrati nel dettaglio nella nota in questione.

Cosa fare entro il 31 agosto

Le scuole che cessano devono:

chiudere i documenti contabili obbligatori (conto consuntivo, giornale di cassa, registri, inventari)

chiudere le posizioni fiscali, previdenziali e tributarie, presso gli Enti esterni interessati

richiamare dall’Istituto cassiere i mandati non estinti e delle reversali non incassate, alla data del 31 agosto, per il loro annullamento con contestuale riversamento- sul nuovo conto di tesoreria unica dell’istituzione scolastica di confluenza – della disponibilità finanziaria complessivamente presente al 31 agosto

pagare tutti i compensi accessori dovuti al personale

cessione dei contratti in essere alla nuova scuola

pagare i compensi delle commissioni agli esami di Stato

passaggio di consegne tra DSGA

chiudere le rendicontazioni dei progetti finanziati con fondi PON o PNRR

restituire i timbri ufficiale.

Rilevazione indennità di sostituzione DSGA

Tra le attività da svolgere ricordiamo anche che per le scuole dimensionate è aperta fino al 31 agosto la funzione per la rilevazione per la quantificazione degli oneri afferenti all’indennità di sostituzione del DSGA – a.s. 2023/24.

Le istituzioni scolastiche dovranno compilare la rilevazione disponibile al percorso: “Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazioni -> Rilevazione indennità sostituzione DSGA a.s. 23-24”.

Soltanto il dirigente scolastico è abilitato alla validazione della rilevazione.

Saranno prese in considerazione soltanto le rilevazioni che risulteranno, alla data di acquisizione, nello stato “VALIDATO”.

