Diplomifici, a Ottaviano numeri da record. Migliaia di iscritti da tutta Italia nelle paritarie

Viene definita da un’indagine di ‘Tuttoscuola’ come la scuola “dispensatrice da record di diplomi” con i suoi otto indirizzi di studio (liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, istituto tecnico con indirizzo meccanico e meccatronica, marketing, elettronica ed elettrotecnica, informatico, alberghiero e altri). Una scuola parificata, come riporta ‘Repubblica’ su tre piani, tremila metri quadri di spazi e 22 classi. Si trova ad Ottaviano, in provincia di Napoli e offre la possibilità di recuperare gli anni perduti e preparare l’esame da privatista.

Gli iscritti alla scuola sono oltre mille (da tutta Italia), in un Comune che presenta una media di ragazzi molto più bassa. A Ottaviano però, oltre alla ‘Elsa Morante’ ci sono altre due parificate come la ‘Ottaviano Augusto’ e la ‘San Michele Arcangelo’. L’etichetta di diplomificio non va giù al sindaco Simonetti che si dice preoccupato dalla corsa al diploma che molti definiscono “facile”.

E mentre si attende l’intervento (già promesso) del ministro Valditara, i proprietari degli istituti si difendono dalle accuse di irregolarità e rivelano i costi di un diploma: 3.200 euro per quattro anni e 2.500 euro da privatista.