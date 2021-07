DIRETTA ore 15.30 – Invalsi 2021, i vertici riferiscono in Parlamento

Oggi mercoledì 28 luglio, alle ore 15.30, la Commissione Lavoro, in merito all’indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro, svolge l’audizione dei rappresentanti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione Invalsi, che ha segnalato nelle settimane scorse una importante regressione degli apprendimenti degli alunni, nell’anno scolastico appena trascorso, specie in relazione alle scuole che hanno mantenuto per più tempo i propri studenti in DaD.

Nonostante il ruolo dell’Istituto nella rilevazione nazionale delle competenze degli studenti italiani, i più farebbero volentieri a meno delle prove Invalsi. Lo rivela il sondaggio della Tecnica della Scuola, per il quale più del 90% di studenti e genitori non le vuole più; e anche 8 docenti su 10 dicono basta.

