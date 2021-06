Direttore della Scuola per l’Europa di Parma, candidature entro il 30 giugno

A decorrere dal 1° settembre 2021 si rende disponibile il posto di Dirigente della Scuola per l’Europa di Parma. L’incarico ha durata triennale a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

Possono presentare la propria candidatura i dirigenti scolastici attualmente in servizio che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

aver prestato servizio effettivo in qualità di dirigente scolastico per un periodo non inferiore a 3 anni compreso l’anno di prova;

essere in possesso di competenza linguistica (abilità ricettive e produttive) almeno di livello C1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) nella lingua inglese e almeno di livello B2 in lingua francese o in lingua tedesca;

essere in condizione di poter garantire, all’atto della presentazione della domanda e in caso di nomina, per condizioni giuridiche e di servizio, un effettivo periodo di permanenza in servizio pari a tre anni scolastici.

Gli aspiranti dovranno presentare la propria candidatura, redatta utilizzando la scheda allegata all’Avviso, inviandola in formato pdf entro le ore 23:59 del 30 giugno 2021 esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata [email protected]

Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio.