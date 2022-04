Dispositivi Windows gestiti per la Scuola Digitale: la soluzione inclusiva con C2 Group

Gli insegnanti si trovano oggi di fronte a diverse sfide didattiche per agevolare l’apprendimento in classe o a casa. Ognuno impara a modo suo e alla propria velocità: non è quindi semplice e facile assicurarsi che ogni studente usufruisca di una didattica inclusiva e personalizzata, per di più sicura e protetta.

Che si trovino o meno in classe, tutti gli studenti meritano di accedere alle stesse opportunità, risorse e soluzioni tecnologiche e di ricevere il medesimo supporto per raggiungere il proprio potenziale nello studio e nella società.

Microsoft ha gli strumenti necessari per creare un ambiente di apprendimento equo, sicuro, semplice. Gli strumenti di Microsoft Education sono progettati per offrire a tutti una didattica inclusiva, con funzionalità integrate per soddisfare le esigenze speciali di ogni studente.

I dispositivi Windows sono gli strumenti ideali per fare lezione in classe o in modalità mista in modo inclusivo, sicuro e integrato, perché preservano la privacy degli studenti a casa, a scuola e ovunque. I dispositivi Windows aiutano gli studenti a padroneggiare l’alfabetizzazione con strumenti predefiniti quali Strumento di lettura immersiva, Traduttore e Dettatura.

I dispositivi Windows permettono di semplificare la gestione e la distribuzione ottimizzando al contempo le prestazioni per tutto l’anno, grazie a Intune for Education, la nuova soluzione in cloud di Microsoft per gestire dispositivi e app dell’Istituto. Intune for Education consente di modificare le regole di sicurezza, i criteri di accesso, gestire l’installazione e le impostazioni del software da remoto in modo rapido e veloce.

Per agevolare i Tecnici e gli Animatori Digitali nel caricamento e nell’aggiornamento dei singoli dispositivi (studenti, docenti, personale ATA) e dei dispositivi condivisi (laboratori, etc.) della scuola, C2 Group ha organizzato una serie di incontri DEMO live gratuiti con i tecnici esperti di Intune for Education, che saranno a disposizione in diretta per rispondere a tutte le domande relative a questa piattaforma.

CLICCA QUI per scoprire le date disponibili e prenotare la propria demo.

Microsoft ha pensato anche alle licenze per i dispositivi: Microsoft 365 A1 Education per dispositivo è la licenza acquistabile in un’unica soluzione e valida per 6 anni, legata al solo dispositivo informatico. Microsoft 365 A1 è la soluzione perfetta e più vantaggiosa per la classe digitale e innovativa, ricca di funzionalità a valore aggiunto, che offre in un unico supporto le applicazioni di Office su desktop, Microsoft Intune for Education e Minecraft for Education Edition.

Trova la soluzione Microsoft (dispositivi, licenze, etc) per la tua scuola contattando C2 Group via mail [email protected] o al numero verde 800 959430. Per info www.c2group.it.

PUBBLIREDAZIONALE