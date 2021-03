Disturbi del sonno, un ciclo di webinar gratuiti

Ultimi giorni per partecipare al concorso “Sonno… o son desto” organizzato dall’ente no profit Assirem Ets – Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno, http://www.assirem.it/ in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il concorso

Il concorso http://www.assirem.it/concorso-nazionale-sonno-o-son-desto-a-s-2020-2021-3-edizione/ è riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, invitati a partecipare attraverso la realizzazione di un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere.

L’iniziativa, arrivata alla terza edizione, ha visto, rispetto agli scorsi anni, un incremento nella partecipazione delle scuole, con grande soddisfazione dell’Associazione Assirem, costituita da Medici del Sonno, che dal 2008 attiva percorsi di informazione ed educazione al sonno per sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche legate al dormire bene e ai pericoli dovuti alla sua deprivazione.

Assirem ha fatto propria la filosofia di W.C. Dement, padre fondatore della Medicina del sonno, descritta nella frase “Grazie a tutte le ricerche compiute negli ultimi 40 anni, sono arrivato all’importante conclusione che, tra i disturbi del sonno, il più grave è l’ignoranza. Non sappiamo come gestire il nostro sonno e ciò provoca inutili sofferenze”.

La Giornata mondiale del sonno, il 19 marzo

I risultati del concorso “Sonno… o son desto” verranno presentati il 19 marzo, Giornata Mondiale del sonno, durante una Maratona on line in diretta streaming dedicata al sonno e alla quale parteciperà anche la nostra Casa editrice La Tecnica della Scuola. Assirem, organizzatrice della diretta, anticiperà l’evento con una serie di webinar divulgativi gratuiti sulle piattaforme facebook e Youtube dell’Associazione che si svolgeranno dal 6 al 17 marzo. http://www.assirem.it/wsd/PROGRAMMA%20DAL_SONNO_LA_VITA.pdf

I webinar gratuiti sui disturbi del sonno

I webinar saranno tenuti da medici specialisti, che in ogni incontro affronteranno un particolare aspetto legato al sonno. Aprirà la Rassegna il 6 marzo, dalle 18,30 alle 19,30 Pierluigi Innocenti, Neurologo – Past President Assirem con il tema “Insonnia e deprivazione del sonno”.

Seguiranno sempre nell’orario 18,30-19,30 gli altri webinar:

Sabato 13 marzo l’argomento è le apnee nel sonno a cura di Paolo Ruscito, Otorinolaringoiatra -Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria – Ospedale San Filippo Neri di Roma

Lunedì 15 marzo l’argomento è disordini del movimento (RLS-PLMD) a cura di Paola Mogavero, Neurologo – Centro Medicina del Sonno Istituti Clinici Scientifici Maugeri I.R.C.C.S.

Martedì 16 marzo l’argomento è alimentazione, dieta mediterranea e sonno a cura diJustyna Godoś, Biologo – Ricercatore Università degli Studi di Catania

Mercoledì 17 marzo l’argomento è Il sogno: finzione o realtà a cura di Marco Zanasi, Neuropsichiatra – Professore Università di Roma Tor Vergata

Giovedì 18 marzo l’argomento è Sonno e depressione a cura diPaolo Girardi, Psichiatra – Professore Ordinario di Psichiatria Sapienza Università di Roma

PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO http://www.assirem.it/wsd/