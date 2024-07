Divieto di cellulari nelle scuole? La proposta di Valditara: “si partirebbe con elementari e medie”

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un possibile divieto dell’uso dei cellulari nelle scuole elementari e medie italiane. La decisione, ancora in fase di valutazione, mira a migliorare la concentrazione degli studenti e la qualità dell’insegnamento. Valditara ha chiarito che il divieto riguarderebbe solo l’uso dei cellulari durante le lezioni, escludendo i tablet. Ecco l’intervento del ministro sul Messaggero: “Nelle linee guida del Ministero per il prossimo anno scolastico, con riferimento all’Educazione civica, che verranno emanate entro due settimane, verrà fortemente sconsigliato l’uso del cellulare in classe. Stiamo però valutando di inserire un vero e proprio divieto per Elementari e Medie. Parliamo sempre dell’uso del cellulare, non dei tablet, in classe e non a scuola”.

Durante il G7 dell’Istruzione a Trieste, Valditara ha presentato la “via italiana all’istruzione pubblica”, che ha ottenuto l’approvazione dei rappresentanti di USA, Giappone, Canada, Francia, Germania e Regno Unito. La linea italiana si focalizza sulla personalizzazione della formazione e la valorizzazione dei talenti. Tra le iniziative principali, è stata introdotta la figura del docente tutor, che supporta gli studenti nel loro percorso di crescita, e sono state potenziate le politiche di contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo.

Infine, Valditara ha affrontato la questione degli ispettori inviati al liceo Foscarini di Venezia, dove tre studentesse si sono rifiutate di sostenere l’esame orale in segno di protesta. Gli ispettori stanno valutando la correttezza delle valutazioni, ma il Ministero non ha il potere di modificare i giudizi finali.