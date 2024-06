Docente 46enne trovata morta in casa: si è tolta la vita, si indaga sulle motivazioni

Docente 46enne trovata morta in casa: si è tolta la vita, si...

Una tragedia immane ha colpito la comunità di Marcianise, nel casertano. Qui una maestra di 46 anni è stata trovata morta nella sua casa. Lo riportano vari giornali locali come È Caserta. Ignote al momento le motivazioni che avrebbero portato la donna a fare questo gesto estremo.

Il ritrovamento

La donna lavorava in una scuola elementare del paese. La maestra è stata trovata impiccata dai familiari l’altro ieri pomeriggio, 24 giugno. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

La donna, a quanto pare, stava vivendo un periodo difficile e per questo si è lasciata andare al gesto estremo.