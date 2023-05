Docente 76enne va in gita con la prima classe della sua carriera dopo 46 anni. Un ex alunno: “Siamo affezionatissimi”

Una storia che scalda sicuramente il cuore e dimostra che il legame tra docenti e studenti può rimanere forte anche dopo anni e anni. Degli studenti si sono ritrovati con la propria insegnante nello stesso posto in cui si sono recati in una memorabile gita 46 anni fa. Lo raccontano La Nazione e Il Corriere Fiorentino.

Un gruppo affiatato

Gli ex compagni di classe (classe 1968) della scuola La Briglia di Prato, per gioco, hanno deciso di riorganizzare un’uscita, con tanto di bus, come quando andavano a scuola. La rimpatriata, questa è la cosa particolare, ha visto la presenza della docente di allora, Daniela Rastrelli, che oggi ha 76 anni ma che allora aveva appena preso il diploma magistrale. La loro fu la prima classe della sua carriera.

“L’idea – spiega Alessio Pollastri, uno degli ex alunni – è nata quasi per scherzo durante una delle cene di classe che facciamo frequentemente. Un nostro ex compagno è autista per Autolinee Toscane, così gli abbiamo detto di metterci tutti su un autobus per riportarci dove avevamo fatto la gita di terza elementare”. Il gruppo si è recato a Volterra e Larderello domenica scorsa, 14 maggio.

“Anche se fino all’ultimo ci sembrava un’impresa quasi impossibile mettere insieme così tante persone e trovare la data giusta. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e del fatto che questa piccola storia venga apprezzata – dice ancora Pollastri – Non tanto per noi, che siamo un po’ pazzerelli ma per la maestra Rastrelli alla quale siamo affezionatissimi”.

“E’ stata davvero una bella giornata, divertente e spensierata trascorsa all’insegna di risate e ricordi degli anni passati, e, come allora, non è stato trascurato nemmeno l’aspetto ‘didattico’ dell’uscita, con la visita al Museo della Geotermia di Larderello. A fine giornata non è mancato naturalmente l’invito a ritrovarsi presto per una nuova rimpatriata, magari davanti ad un’ottima pizza o ad un gustoso piatto di tortelli o addirittura di ripetere il prossimo anno un’altra gita, questa volta ad Assisi. Abbiamo iniziato a fare le cene già dalla scuola media – conclude Pollastri – e abitiamo tutti in zona, chi a La Briglia, chi a Vaiano, qualcuno a Prato. La cosa particolare è che nessuno di noi ha portato moglie o marito, siamo rimasti lo stesso gruppo che eravamo a scuola e alla gita di terza elementare”.

Altre rimpatriate

Dopo la storia di un gruppo di ex studenti che fa compagnia al proprio professore del liceo, oggi solo e malato, evento che aveva attirato l’attenzione anche del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, qualche settimana fa è stato il turno di un’altra rimpatriata, fatta da un gruppo di scolari classe 1948 che è andato a trovare il maestro di 70 anni prima, omaggiandolo di una tipica pagnotta pasquale.

Si tratta di un maestro di origini abruzzesi che ora vive a Rimini, Emidio Del Governatore di 98 anni. Come riporta Il Corriere Romagna, il momento dell’incontro è stato molto emozionante. Il maestro ricorda ancora doti e “biricchinaggini” di ciascun ex studente, dimostrando di avere una salda memoria. Così congeda l’ex maestro, con un arrivederci a Sarsina (luogo dove ha insegnato settant’anni prima) e dove sono nati “un’amicizia e un rispetto oggi ai più sconosciuto”.