Gruppo di scolari del ’48 va a trovare l’ex maestro di 98 anni: “un’amicizia e un rispetto oggi ai più sconosciuto”

Dopo la storia di un gruppo di ex studenti che fa compagnia al loro professore del liceo, oggi solo e malato, evento che aveva attirato l’attenzione anche del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è il turno di un’altra rimpatriata. Si tratta di un gruppo di scolari classe 1948 che è andato a trovare il maestro di 70 anni prima, omaggiandolo di una tipica pagnotta pasquale.

Si tratta di un maestro di origini abruzzesi che ora vive a Rimini, Emidio Del Governatore di 98 anni. Come riporta Corriere Romagna, il momento dell’incontro è stato molto emozionante. Il maestro ricorda ancora doti e “biricchinaggini” di ciascun ex studente, dimostrando di avere una salda memoria. Così congeda l’ex maestro, con un arrivederci a Sarsina (luogo dove ha insegnato settant’anni prima) e dove sono nati “un’amicizia e un rispetto oggi ai più sconosciuto”.

