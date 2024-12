Docente disabile impossibilitata ad andare a scuola, scatta la didattica a distanza inversa

In un’istituto comprensivo di Roma, una docente su sedia a rotelle è impossibilitata a recarsi a lavoro a causa di una rampa per disabili fuori uso. La situazione, segnalata già da giorni, si scontra con i tempi tecnici di riparazione, generando forti disagi sia per l’insegnante che per gli alunni.

L’assessore alla Scuola ha spiegato a Repubblica che la richiesta di riparazione è stata inviata venerdì scorso, ma la ditta incaricata fatica a reperire un pezzo essenziale per il ripristino della rampa. Al momento, l’unico modo per consentire l’accesso della docente sarebbe sollevarla fisicamente insieme alla carrozzina, una soluzione impraticabile per ovvi motivi. “Siamo vicini all’insegnante in questo momento di difficoltà, consapevoli del disagio che sta vivendo”, ha dichiarato l’assessore.

In attesa di risolvere il problema, la scuola ha attivato una modalità didattica temporanea: durante le ore di lezione, gli studenti rimangono in classe mentre la docente si collega da casa tramite un computer, una sorta di “didattica a distanza inversa”. Una misura d’emergenza che, per quanto apprezzabile, non sostituisce la presenza fisica dell’insegnante nel processo educativo.

“Ci auguriamo che questa situazione venga risolta rapidamente”, ha aggiunto l’assessore. Nel frattempo, si valuta anche un’alternativa: consentire alla docente di accedere attraverso un ingresso appartenente a un edificio scolastico limitrofo, che confina con il plesso. Tuttavia, questa ipotesi richiede il via libera dei tecnici, che effettueranno un sopralluogo il prossimo 3 dicembre.