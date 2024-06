Docente trovato morto a scuola: era di Salerno, al Nord per un incarico annuale. Lascia moglie e figlia di cinque anni

Qualche giorno fa un docente di 47 anni è stato trovato morto a scuola, un istituto di istruzione secondaria inferiore di Milano chiuso nel bagno. L’ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti, e probabilmente quella corrispondente alla verità, è quella di un malore.

Aveva detto di non sentirsi bene

I colleghi hanno spiegato ai soccorritori e alle forze dell’ordine che prima di andare in bagno aveva detto di non sentirsi molto bene. Nella sua scuola a Milano sabato mattina c’è stato un momento di ricordo e preghiera.

Il quotidiano La Repubblica ha dato alcune informazioni in merito all’uomo: il professore di educazione fisica era originario di Salerno, e aveva accettato un incarico di un anno al Nord. In Campania aveva lasciato un anno fa moglie e figlia di 5 anni.

Il cordoglio del sindaco di Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, come riporta MilanoToday, ha diramato una nota di cordoglio: “Sono addolorato per la morte del docente, strappato tragicamente alla vita per un malore a soli 47 anni. Era benvoluto da tutti. Siamo tutti scioccati amici e quanti lo hanno conosciuto e amato. Abbraccio i genitori e il fratello, ai quali lega me e la mia famiglia da profondo affetto. La loro amicizia ha illuminato giorni bellissimi della mia vita, pieni di speranza di futuro e di attività culturali memorabili nel campo del design e dell’architettura. C’eri allora e ci sarai per sempre”.

Le parole di Valditara

“Con immenso dispiacere apprendo della scomparsa di un insegnante in una scuola di Milano a Quarto Oggiaro. Rivolgo le mie più profonde condoglianze ed esprimo la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità scolastica”, queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito alla tragedia che si è consumata.