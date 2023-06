Docente tutor e orientatore, al via quest’estate il corso di formazione di 20 ore gestito da Indire: quali contenuti?

Docente tutor e orientatore, al via quest’estate il corso di formazione di...

Al via, come dice Valditara, una vera e propria rivoluzione della scuola, almeno nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Dal prossimo anno scolastico 2023/2024, infatti, faranno capolino negli istituti i docenti tutor e orientatori, che si dovranno occupare di orientamento e personalizzazione della didattica.

Inizia la fase uno

Lo scorso 31 maggio è stato il termine ultimo per le scuole per inviare i nominativi dei docenti che, su base volontaria, parteciperanno al corso di formazione di 20 ore, gestito da Indire, al fine da ricoprire questi ruoli. I percorsi formativi, come spiega ItaliaOggi, sono ai nastri di partenza. Ma su cosa verterà questo corso? Quando si svolgerà?

Il percorso si svolgerà quest’estate, in modo da concludersi entro l’inizio delle attività didattiche, e sarà unico sia per i tutor che per gli orientatori. Da settembre a giugno, poi, ci saranno ulteriori attività di accompagnamento, curate sempre da Indire.

I sei moduli formativi

I moduli formativi saranno sei. Ecco le tematiche che saranno toccate: