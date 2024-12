Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Socioscolasticamente parlando” tenuta da Francesco Pira dal titolo: “Docenti aggrediti, cosa è successo al ruolo del professore?”

Di fronte alla violenza costante non possiamo continuare a chiudere gli occhi e non possiamo aspettare che la cronaca ci restituisca il numero delle vittime. Non si arrestano gli episodi di soprusi e di prevaricazione. Numerosi sono i casi di aggressione da parte delle famiglie o dei giovani nei confronti dei docenti. Come mai il ruolo del docente non ha più la stessa importanza? È davvero così facile accusare l’altro? Perché, prima di agire, non riusciamo ad interrogarci?

