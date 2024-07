Docenti aggrediti in una scuola da uno studente, adesso è collocato in comunità per aggressioni

Docenti aggrediti in una scuola da uno studente, adesso è collocato in...

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità per un giovane messinese, adottata con ordinanza del Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni. Il giovane è gravemente indiziato di aver aggredito due docenti della scuola e, in un’altra occasione, un anziano per un diverbio stradale.

Come riporta Messina Today, l’aggressione ai due insegnanti risale a gennaio scorso. Secondo le indagini, uno dei docenti, udendo delle urla provenire dall’aula in cui insegnava l’altro professore, ha notato che il collega era stato aggredito dall’alunno. Nel tentativo di soccorrerlo, è stato a sua volta aggredito verbalmente e fisicamente. L’alunno, secondo gli inquirenti, non aveva accettato di essere interrogato oralmente dopo che il professore aveva scoperto che un suo precedente compito era stato copiato integralmente dal web.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per i Minorenni di Messina, hanno permesso di identificare il giovane come autore dei reati. Sulla base degli elementi raccolti, il personale della Squadra Mobile, coordinato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ha collocato il giovane in comunità. Il minore è ritenuto responsabile di lesioni personali gravi e aggravate e di calunnia, avendo falsamente dichiarato di essere stato schiaffeggiato da uno dei professori aggrediti.

Vista la pericolosità delle sue condotte, sono state attivate le procedure per l’adozione della misura di prevenzione personale da parte del Questore di Messina.