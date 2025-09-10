Docenti di religione, il punto dell’esperto sulle assunzioni

Oltre seimila immissioni in ruolo per gli insegnanti di religione precari, a partire dal primo settembre 2025. Un anno, quello attuale, che ha visto tornare le procedure concorsuali dopo tantissimi anni. Ne abbiamo parlato, durante la diretta della Tecnica risponde live, con il segretario nazionale Snadir Orazio Ruscica:

“Il numero dei posti che è stato assegnato a seguito del decreto ministeriale 144/2025 è un numero che integra i posti già assegnati per la procedura straordinaria. Tecnicamente non è un aumento complessivo dei posti ma è semplicemente prendere i posti assegnati al concorso ordinario perché non si poteva concludere la procedura straordinaria in tempo utile cioè entro il 31 agosto 2025, prendere questi posti e assegnarli alla procedura straordinaria. In questo modo il totale dei posti che si erano venuti a determinare tra ordinario e straordinario che erano 4.500 per la procedura straordinaria e 1.928 per quella ordinaria, sono stati messi assieme.

A questo numero totale di 6.428 sono stati tolti i 406 posti assegnati lo scorso anno con lo scorrimento della graduatoria del 2004, per cui il totale dei posti, 6.022 è stato assegnato interamente per quest’anno alla procedura straordinaria. Ciò vuol dire che invece di 4.500 posti che si pensava assegnati allo straordinario, abbiamo un ulteriore 1.500 posti che si sono aggiunti per le immissioni in ruolo dello straordinario. Questo è il dato.

Noi abbiamo voluto questa modalità perché questo ha permesso di non perdere nemmeno un posto in questo passaggio che è il 1° settembre 2025. Chiaramente si apre la questione di recuperare i posti non utilizzati dal concorso ordinario il prossimo anno scolastico ma di questo si parlerà al 1° settembre 2026 e noi riteniamo che ci sono dei posti disponibili e in base ai nuovi pensionamenti al 1° settembre 2026 ci dovrebbero essere i posti sia per la procedura concorsuale ordinaria, quindi il recupero dei posti, sia un contingente abbastanza interessante per lo scorrimento delle graduatorie delle procedure straordinarie”.