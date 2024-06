Docenti di sostegno confermati dalle famiglie e specializzazione Indire, Valditara risponde alla Camera – DIRETTA ore 14,00

Ieri, 12 giugno, la Commissione Cultura della Camera ha svolto l’audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nell’ambito dell’esame del decreto 71/2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Dl Scuola, le novità

Oggi, giovedì 13, alle ore 14, sullo stesso argomento si svolge l’audizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che dovrà entrare nel merito degli articoli che riguardano la scuola.

Si tratta del decreto scuola del 31 maggio scorso che abbiamo già avuto modo di illustrare, che sta iniziando in questi giorni l’iter parlamentare per la conversione in legge.

Gli articoli che riguardano la scuola, come ha illustrato Valditara in una conferenza stampa, hanno a che fare con la specializzazione dei docenti di sostegno presso Indire, la conferma di questi docenti da parte delle famiglie per garantire la continuità scolastica, le abilitazioni all’estero, la formazione per insegnare a studenti stranieri e la valutazione dei dirigenti scolastici.

SEGUI LA DIRETTA

LEGGI IL DECRETO