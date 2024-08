Docenti e genitori ridipingono insieme locali di una scuola

Una lodevole iniziativa di collaborazione tra scuola e famiglie ha portato alla ridipintura dei locali di una scuola primaria di San Pellegrino, creando un ambiente più accogliente per studenti, docenti e operatori in vista del nuovo anno scolastico. Questo progetto è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto di insegnanti e genitori, uniti dallo spirito di comunità.

Come racconta Gualdo News, armati di pennelli e vernice, genitori e insegnanti hanno dedicato il loro tempo libero per trasformare i locali della scuola. Questo esempio di collaborazione ha dimostrato come l’unione delle forze tra scuola e famiglie possa portare a risultati significativi. Le aule e gli spazi ridipinti sono stati inaugurati dal sindaco e dalla dirigente scolastica.

Le iniziative non si fermano qui. L’Istituto Comprensivo ha anche annunciato che altri progetti sono in corso d’opera in altre scuole, promuovendo ulteriormente lo spirito di comunità e la collaborazione tra scuola e famiglie per migliorare l’ambiente scolastico.