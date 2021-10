Docenti neoassunti 2021/22, aperto l’ambiente on-line per il periodo di formazione e prova

È aperto l’ambiente on-line Indire per il periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22.

Al momento è disponibile solo la parte pubblica, che consente ai docenti di familiarizzare con i Bilanci sisponibili nella sezione Toolkit.

A breve sarà aperta anche la parte privata dell’ambiente dove, previo login, gli insegnanti interessati potranno iniziare a documentare il proprio anno di formazione e prova o di passaggio di ruolo.

Si accede tramite SPID o credenziali SIDI

All’ambiente Docenti Neoassunti a.s. 2021/22 si accede autenticandosi tramite:

Credenziali SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione)

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Alla prima autenticazione verrà richiesto di accettare l’informativa sul trattamento dei dati e successivamente completare la profilatura.

Completato il primo accesso, con le autenticazioni successive si potrà accedere direttamente all’ambiente online.

Durata della formazione on-line

Le attività da svolgere nel corso della formazione online sono definite come equivalenti a 20 ore complessive di lavoro. La piattaforma pertanto non tiene conto del tempo effettivo di connessione necessario allo svolgimento delle attività online ma si ritiene che, per svolgere tutte le attività necessarie a stampare la versione definitiva del dossier finale, siano necessarie non meno di 20 ore di lavoro sulla piattaforma online.