Docenti neoassunti 2022/23, aperto il nuovo ambiente on-line di Indire per l’anno di formazione e prova

La nuova piattaforma per il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 è on-line.

L’ambiente non è ancora ufficialmente operativo, ma è possibile già scaricare il Bilancio iniziale delle competenze, in formato Word e pdf.

Accesso per docenti neoassunti

Per autenticarsi e accedere all’ambiente sarà possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Accesso per docenti tutor

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2023.

Sezione Toolkit

La sezione Toolkit sarà costantemente arricchita nel corso dell’anno per fornire indicazioni e strumenti per la formazione proposti da Indire e dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti.

Le faq

Iscrizione e accesso

Come si accede all’ambiente Docenti Neoassunti a.s. 2022/23?

All’ambiente Docenti Neoassunti a.s. 2022/23 si accederà autenticandosi tramite:

Credenziali SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Alla prima autenticazione ti verrà richiesto di:

Accettare l’informativa sul trattamento dei dati Completare la tua profilatura Completato il primo accesso, con le autenticazioni successive accederai direttamente all’ambiente online.

Cosa è SPID e come posso ottenerlo?

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica identità (username e password). Per ottenere SPID devi scegliere tra uno degli Identity provider autorizzati a rilasciare le credenziali. Ciascun Identity Provider fornisce diverse modalità di registrazione, gratuita o a pagamento. N.B.: I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

Cosa sono le credenziali SIDI e come posso ottenerle?

Si tratta delle credenziali utili ad accedere al SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione)

Non riesco ad accedere con SPID

Se non riesci ad autenticarti con le credenziali SPID, rivolgiti all’Identity Provider che ti ha rilasciato le credenziali.

Se riesci ad autenticarti ma risulti non autorizzato ad accedere come docente, contatta il servizio di assistenza tecnica.

Obblighi

Di quante ore consiste la fase online della formazione?

Le attività da svolgere nel corso della formazione online sono definite come equivalenti a 20 ore complessive di lavoro. La piattaforma pertanto non tiene conto del tempo effettivo di connessione necessario allo svolgimento delle attività online ma si ritiene che, per svolgere tutte le attività necessarie a stampare la versione definitiva del dossier finale, siano necessarie non meno di 20 ore di lavoro sulla piattaforma online.

È previsto un attestato per le attività che ho svolto come docente neoassunto?

L’esportazione del Dossier Finale attesta il lavoro svolto dal docente nell’ambiente online per un’attività pari a 20 ore come previsto nel D.M. 226/2022.

Sono un/a docente neoassunto/a in maternità/malattia, devo registrarmi ugualmente all’ambiente di formazione per l’a.s. 2022/23?

L’obbligatorietà o meno della formazione dipende dalla data di rientro in servizio. Per avere questa informazione è necessario rivolgersi al proprio Ufficio Scolastico di riferimento. Nel caso in cui l’USR di riferimento rilevi la non obbligatorietà alla formazione per l’a.s. in corso, si prega di NON procedere con la registrazione in quanto in nessun caso verrà riconosciuto il lavoro svolto nell’ambiente di formazione a.s. 2022/23 per le annualità successive.

Scadenze

Fino a quando potrò utilizzare l’ambiente di formazione online? C’è una scadenza entro cui devo completare le varie attività?

L’ambiente online resterà a disposizione dei docenti fino al mese di settembre 2023. Questa è l’unica scadenza che impone Indire. Tuttavia, spesso le scuole indicano delle date di scadenza intermedie per la consegna delle varie attività. La scadenza indicata dalle scuole non ha un corrispettivo nell’ambiente online, dove tutte le sezioni rimarranno disponibili per la compilazione (fatta eccezione per i bilanci delle competenze, se inviati in via definitiva).