Docenti neoassunti, non c’è scadenza per l’invio dei bilanci nella piattaforma Indire

L’ambiente online dedicato ai docenti neoassunti in anno di formazione e prova resterà a disposizione dei docenti fino al mese di settembre 2022. Questa è l’unica scadenza che impone Indire.

Tuttavia, spesso le scuole indicano delle date di scadenza intermedie per la consegna delle varie attività. La scadenza indicata dalle scuole non ha un corrispettivo nell’ambiente online, dove tutte le sezioni rimarranno disponibili per la compilazione (fatta eccezione per i bilanci delle competenze, se inviati in via definitiva).

L’Indire fa inoltre sapere che in questa prima fase di apertura dell’ambiente pubblico i docenti sono invitati a consultare i materiali nella sezione Toolkit, come i Bilanci di competenze. La loro eventuale compilazione e consegna alla scuola – precisa l’Istituto – non sostituisce l’attività online che i docenti sono tenuti a svolgere una volta aperta la sezione privata dell’ambiente.

Per la compilazione di questi documenti in piattaforma non è prevista alcuna scadenza da rispettare.