Docenti precari, con un supplenza breve si può usufruire di un permesso non retribuito? Risponde l’esperto

Permessi e ferie del personale docente rappresentano temi che spesso sfociano in contenzioso tra i docenti ed i dirigenti scolastici. Ne abbiamo parlato durante la diretta di venerdì 27 settembre facendo il punto sulla normativa legislativa e contrattuale vigente alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza.

Sono intervenuti i nostri esperti prof. Lucio Ficara e avv. Dino Caudullo, i quali hanno approfondito il tema dei 3 giorni di permesso e degli ulteriori 6 giorni di ferie fruibili dai docenti, nonché del contenzioso che sta partendo in tema di riconoscimento di una indennità sostitutiva per le ferie non godute dai docenti precari. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Un lettore ha posto una domanda in particolare: “Se ho una supplenza breve posso fruire di un permesso non retribuito?”

Ecco la risposta del prof Lucio Ficara: “Sì, sono attribuiti fino a 6 giorni di permessi non retribuiti per motivi personali e familiari. Lo dice il comma 13 dell’art. 35 CCNL scuola 2019-2021.”

