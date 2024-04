Domanda 24 mesi ATA, l’attesa è finita: istanze dal 10 al 30 maggio

Il Ministero dell’Istruzione sta per pubblicare la consueta nota, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, circa l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2023/2024, utili per l’a.s. 2024/2025, le cosiddette “graduatorie ATA 24 mesi”. Lo riporta Flc Cgil.

Possono partecipare al concorso solo coloro che hanno già maturato almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio ATA nella scuola statale alla data di scadenza delle domande. Queste ultime possono essere presentate dal 10 al 30 maggio.

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’Allegato B, recante “Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del Personale ATA”, ha previsto la sostituzione delle ex aree A e B con le nuove aree, rispettivamente, dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti, dei Funzionali e delle elevate qualificazioni. Tale confluenza nelle nuove aree è prevista a partire dal 1° maggio 2024.

Domanda 24 mesi ATA, le date

I bandi di concorso dovranno essere pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sul Portale InPA entro e non oltre la data del 9 maggio 2024.

Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica, le cui funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dalle ore 9.00 del 10 maggio fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Il MIM informa che, il 19 febbraio 2024, è stato approvato l’ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, con il quale si “impegna il Governo: a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l’opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario.”

A tale proposito gli USR dovranno prevedere nei bandi di concorso la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei. Inoltre, prevedere la dichiarazione con riserva del servizio prestato, successivamente alla presentazione della domanda e, con decorrenza dal 16 giugno 2024, la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

Per la FLC CGIL questo passaggio desta forte perplessità poiché, al momento, i contratti del personale ausiliario assunto in supporto alle azioni del PNRR sono scaduti dal 15 aprile e non sono stati prorogati dallo stesso Governo, che attende di varare una specifica norma per autorizzare la ricontrattualizzazione.

Modalità per l’accesso a Istanze online

Il servizio è raggiungibile dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line. L’accesso al servizio Istanze online può essere raggiungibile anche mediante il Portale InPa, tramite l’apposito link presente sul Portale.

I candidati, per l’acceso ai Servizi del MIM e per la presentazione delle istanze online (POLIS), devono essere in possesso delle credenziali digitali SPID/CIE.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Anche la scelta delle sedi scolastiche avverrà in modalità telematica, tramite l’Allegato G, che sarà reso disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Le modalità, i tempi e gli aspetti specifici di tale procedura online per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota ministeriale.

La nota del Ministero precisa che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

