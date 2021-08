Domanda supplenze GPS: come funziona il completamento relativo agli spezzoni?

Domani, 21 agosto, sarà l’ultimo giorno utile per compilare la domanda on line per il conferimento delle supplenze 21/22 su posto al 31 agosto e al 30 giugno, su posto intero (orario cattedra) e su spezzone orario, su cattedra orario nello stesso comune e su cattedra orario tra comuni diversi.

Ricordiamo che il termine scade domani 21 agosto alle ore 23.59 e non è prevista al momento una proroga, sebbene sia richiesta in queste ore dagli aspiranti ritardatari o che stanno modificando le domande, anche perché nella giornata di ieri 19 agosto ci sono stati dei problemi nella compilazione delle domande on line.

Si ricorda, per rispondere alla domanda ricorrente sugli spezzoni, (che sono sempre al 30 giugno) di cui si deve indicare la consistenza oraria (minima 7 ore e massima, 17, 23, 24 rispettivamente per scuola secondaria, primaria e infanzia), che il sistema permette sia il completamento con gli spezzoni orario, presenti nelle disponibilità al momento dell’elaborazione dei dati, della stessa tipologia di posto o classe di concorso o anche con spezzoni di altra tipologia di posto o classe di concorso per la quale l’aspirante è incluso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), nelle GPS di prima fascia, negli elenchi aggiuntivi di prima fascia, nelle GPS di seconda fascia.

Ma i completamenti avranno luogo solo in caso di richiesta dell’aspirante di completamento nella stessa tipologia di posto o classe di concorso e/o per altra tipologia di posto e classe di concorso. In ogni caso l’aspirante avrà dovuto chiedere nella domanda, nell’ambito delle 150 preferenze, con preferenza analitica ( scuola) o sintetica ( distretto/comune) anche le scuole di completamento per la stessa tipologia di posto o classe di concorso o per altra tipologia di posto o classe di concorso.

Così il docente che chiede uno spezzone nella scuola primaria e vuole completare lo spezzone anche con la tipologia di posto di scuola dell’infanzia deve chiedere il completamento con spezzone di altra tipologia di posto, deve essere ovviamente inserito nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e deve altresì aver chiesto tra le preferenze, per le scuole dell’infanzia, la scuola di completamento dello spezzone, chiedendo in questa scuola lo spezzone e il completamento con posti di tipologia di posto ( primaria).

Il sistema attribuisce solo le sedi richieste dall’aspirante come cattedra intera al 31 agosto al 30 giugno come spezzone e come spezzone di completamento nella stessa tipologia di posto o classe di concorso o per altra tipologia di posto o classe di concorso.

Le sedi non richieste dall’aspirante ovviamente non vengono attribuite dal sistema come abbiamo detto più volte quindi se si chiede il completamento dello spezzone, il completamento avviene se si è indicata la scuola per il completamento.