Domande di pensione a fine ottobre per anticipare tutte le altre operazioni

Entro il 20 aprile 2022 i docenti e gli ATA sapranno dall’INPS se la loro domanda di pensione, che dovranno presentare improrogabilmente on line entro il 31 ottobre, sarà o meno andata a buon fine. A stabilirlo è la circolare 30143 sulle pensioni pubblicata il primo ottobre.

Quindi successivamente a quella data i posti lasciati vacanti per cessazione dall’ 1.9.2022, saranno comunicati al SIDI per effettuare i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 22/23.

Relativamente al personale docente sui posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti, (i posti vacanti, che esuberano dopo la seconda fase dei trasferimenti al 50% sono destinati alle immissioni in ruolo), saranno effettuate le immissioni in ruolo 22/23, secondo il contingente di posti annualmente autorizzato dal Mef su proposta del MI.

Essendo anticipati i termini di presentazione delle domande di pensionamento, quest’anno tutti i posti che risulteranno vacanti per cessazione dovrebbero risultare utili i per i trasferimenti e i passaggi prima e per le immissioni in ruolo dopo.

Quindi l’area SIDI per la mobilità 22/23 sarà chiusa in data successiva al 20 aprile, mentre i trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo potrebbero essere pubblicati agli inizi del mese di maggio con l’anticipo di un mese rispetto alla data dello scorso anno.

Ricordiamo che per la mobilità 21/22 il termine di comunicazione al SIDI delle cessazioni fu fissato (OM n. 106 del 29/3/ 2021 art.2) al 19 maggio 2021 e la data di pubblicazione dei movimenti al 7 giugno.

Ne consegue che, secondo il nuovo cronoprogramma ministeriale. tutte le operazioni successive alla mobilità e propedeutiche all’apertura dell’anno scolastici 22/23 potrebbero essere anticipate di un mese.