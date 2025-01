Don Lorenzo Milani, non solo educatore e pedagogista, ma anche artista

La figura di Don Milani è indissolubilmente legata alla sua opera educativa e al suo impegno sociale e pochi conoscono il suo profondo legame con l’arte.

In realtà il giovane Lorenzo aveva frequentato l’Accademia di Brera studiando con maestri rinomati.

Per lui l’arte non era solo un’espressione estetica, ma uno strumento per comprendere la realtà e comunicare con gli altri.

Le sue opere artistiche, principalmente disegni e dipinti, riflettono il suo desiderio di esplorare la bellezza e la verità attraverso la creatività.

Don Milani preparo’ egli stesso una piccola cassetta degli attrezzi fatta di diapositive con svariate immagini di luoghi d’arte e di opere per far sì che i suoi studenti a Barbiana potessero apprendere l’arte e la bellezza: un percorso conoscitivo pensato per aprire lo sguardo dei suoi studenti di montagna verso nuovi orizzonti.

Nel corso degli anni il suo ex allievo Paolo Landi ha riscoperto molto materiale prodotto da Don Milani anche a scopo didattico; lo ha riordinato e raccolto nei ‘Dossier di storia dell’educazione’ dell’archivio storico Indire.

Di questo aspetto della vita e dell’opera del Priore di Barbiana di parlerà mercoledì 15 gennaio presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Carrara nel corso del primo degli incontri del programma “Sguardi pedagogici“ promosso dall’INDIRE e dall’Accademia di Belle Arti di Carrara.

L’incontro (‘Don Lorenzo Milani tra didattica dell’arte e innovazione scolastica’) sarà incentrato proprio sulla figura del priore di Barbiana, con un particolare focus sul suo rapporto con l’arte.

L’evento (inizio ore 15) sarà condotto dalla ricercatrice INDIRE Pamela Giorgi insieme a Paolo Landi, ex allievo di Don Milani che ha ritrovato e riordinato il materiale didattico-artistico del maestro dando alle stampe nei ‘Dossier di storia dell’educazione’.