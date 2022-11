Dove si iscrivono i ragazzi? Licei nel Lazio, istituti tecnici in Veneto, professionali in Emilia-Romagna

Quali indirizzi scelgono maggiormente i ragazzi? Quelli del Centro Italia i licei, al Nord Est i tecnici, in Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Basilicata i professionali. Nel Lazio c’è prevalenza di studenti iscritti nei licei (63,4%) in prevalenza scientifico, poi linguistico e scienze umane (che supera il classico). Anche Abruzzo (57,9%) e Umbria (55,5%) superano il 50% di studenti che frequentano i licei mentre il Veneto occupa l’ultima posizione con il 42,8%.

Gli studenti veneti preferiscono infatti gli istituti tecnici nel 38,6% dei casi, ben 7 punti percentuali in più oltre la media italiana. Di poco inferiori Friuli-Venezia Giulia (37,3%) e Lombardia (36,2%) mentre nel Lazio si registra solo il 25%. Infine per quanto riguarda i professionali la palma di maggiori iscritti va all’Emilia-Romagna con il 20,3%.

Di orientamento scolastico si parla al Salone Orientamenti di Genova, organizzato alla Regione Liguria dal 15 al 17 novembre. Un appuntamento giunto alla 26esima edizione e punto di riferimento per il mondo della scuola con centinaia di espositori, aziende ed eventi. Come spiega ‘Il Sole 24 Ore’ si è parlato di Its nella prima giornata con tante testimonianze utili per gli studenti.