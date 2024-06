Educazione finanziaria: nei licei si fanno meno attività rispetto ai tecnici, ma gli studenti ne sanno di più

I quindicenni del Nord Est e del Nord Ovest del nostro Paese hanno una migliore educazione finanziaria rispetto ai loro coetanei del Centro e del Sud: questo è ciò che emerge dall’indagine internazionale OCSE PISA 2022 sulla Financial Literacy presentata oggi, 27 giugno.

Differenze di status socioeconomico

Dallo studio risulta che gli studenti del Nord Est e Nord Ovest ottengono punteggi medi superiori alla media nazionale, che è comunque bassa rispetto a quella generale Ocse, mentre gli studenti del Sud e Sud Isole ottengono punteggi inferiori.

Questo è dovuto allo status socioeconomico di provenienza? Lo status socioeconomico e culturale spiega meno del 10% della variabilità dei punteggi in financial literacy. La differenza tra studenti avvantaggiati e svantaggiati è di 68 punti, inferiore alla media OCSE di 87 punti. L’indice socioeconomico e culturale ha un impatto meno significativo rispetto ad altri paesi, con un aumento del punteggio di 29 punti per ogni incremento unitario dell’indice, contro i 37 punti della media OCSE.

Differenze tra licei e istituti tecnici

Ma quali sono le differenze tra studenti dei licei e degli istituti tecnici? Tra le diverse tipologie di scuola, gli studenti dei Licei conseguono i punteggi più alti nonostante si facciano meno attività legate all’educazione finanziaria a scuola (507 punti), seguiti dagli Istituti Tecnici (478 punti). Gli studenti degli Istituti Professionali e della Formazione Professionale ottengono punteggi inferiori, con circa il 50% che non raggiunge il livello minimo di competenza.