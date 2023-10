Dpcm scuola: fase transitoria, tempi, percorsi previsti e costi

Per diventare docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre alla laurea specifica in una classe di concorso, è necessario acquisire 60 CFU in ambito pedagogico, psicopedagogico didattico/metodologico.

Percorso universitario

Per conseguire i 60 CFU è stato previsto un percorso universitario accademico di formazione iniziale con l’obiettivo di promuovere negli aspiranti docenti non solo le competenze disciplinari, ma anche la capacità di saper progettare interventi didattici adeguati alle esigenze degli studenti

Fase transitoria

Considerato che la procedura prevista entrerà a regime nel 2025 il DPCM ha previsto una fase transitoria il cui termine è fissato al 31 dicembre 2024.

Tempi previsti fase transitoria

Per la fase transitoria il DPCM ha previsto l’attivazione dei percorsi formativi iniziali per il conseguimento dei 30 e 36 CFU dopo la comunicazione, entro il 5 ottobre 2023, da parte del Ministro dell’istruzione e del merito al Ministro dell’università, del fabbisogno di personale. Detti percorsi dovranno concludersi entro il 31 maggio 2024.

Percorsi previsti

Nella fase transitoria sono previsti percorsi di 30 e 36 CFU.

Percorso di 30 cfu

Possono partecipare per il conseguimento dei 30 CFU:

docenti vincitori di concorso senza abilitazione;

docenti con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio;

docenti in possesso di specifica abilitazione;

Percorso di 36 CFU

Partecipano al percorso di 36 CFU i docenti che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022.

Accesso alla procedura concorsuale

Al termine del percorso universitario di formazione iniziale, i docenti di cui sopra, saranno sottoposti ad una prova finale davanti ad una commissione; il superamento della quale con un punteggio minimo di 7/10, attribuisce ai partecipanti l’abilitazione all’insegnamento e la possibilità di partecipare al concorso per la relativa classe di concorso.

Costi

I costi relativi sia al percorso universitario sia alla prova finale sono a carico dei partecipanti. Per il percorso è previsto un costo massimo di 2.500 euro. Mentre per la prova finale la somma è di euro 150,00. Dette somme sono aggiornate ogni triennio.

Vincitori di concorso

La partecipazione al concorso a livello regionale consente ai docenti vincitori di integrare i crediti mancanti ai 60 CFU previsti durante l’anno di formazione e prova.

