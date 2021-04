Draghi in conferenza stampa: “Scuola in presenza per tutti in zona gialla e arancione”

Draghi in conferenza stampa: “Scuola in presenza per tutti in zona gialla...

Conferenza stampa del Premier Mario Draghi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Il capo del Governo ha affrontato diversi temi durante la conferenza che è stata preceduta dall’incontro con i ministri questa mattina.

“Guardare al futuro con fiducia e ottimismo”. Questo il monito del Premier che annuncia la riapertura delle scuole:

“Quello che abbiamo preso — dichiara Draghi — è un rischio ragionato”. La zona gialla viene anticipata al 26 aprile e si è deciso di dare precedenza alle attività all’aperto, “anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”.

