Edilizia scolastica, 61 milioni per interventi strutturali nelle scuole: il decreto di riparto delle risorse regione per regione – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi, 3 gennaio, il decreto di riparto delle risorse di cui all’articolo 32 – bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 relativo a interventi adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Gli allegati

La somma complessiva destinata a questi interventi è 61 milioni. La regione a cui sono destinati più soldi è la Lombardia, con più di otto milioni. Insieme al decreto sono stati pubblicati due allegati, A e B; nel primo si trova l’elenco degli interventi finanziabili.

Con successiva comunicazione sarà fissato un nuovo termine per consentire, nei limiti dell’importo assegnato e dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista, la trasmissione di un elenco degli interventi alle Regioni che non abbiano proceduto alla relativa presentazione o per le quali il riparto delle risorse di cui al decreto non è sufficiente per il finanziamento di nessuno degli interventi inseriti nell’elenco trasmesso.

Nel secondo allegato si trovano le somme residue degli importi assegnati e non utilizzate dalle Regioni.

Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’ allegato A sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione definitiva dei lavori entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro 24 mesi dall’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori per gli interventi fino a due milioni di euro ed entro 36 mesi per gli interventi di importo superiore a due milioni di euro.

LEGGI IL DECRETO

LEGGI GLI ALLEGATI