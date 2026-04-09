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Docenti
09.04.2026
Aggiornato il 08.04.2026 alle 12:23

Eduboom arriva in Italia: una nuova era per i docenti con Carta del Docente

Pubbliredazionale
Indice
I vantaggi di eduboom per i docenti:

Eduboom, piattaforma europea leader nell’educazione digitale, è ora disponibile anche in Italia tramite Carta del Docente. Con una libreria di oltre 27.000 videolezioni e test, che coprono i programmi scolastici di diversi Paesi, la piattaforma si afferma come un alleato concreto e potente per il docente in classe.

Oltre 3 milioni di insegnanti e studenti in Europa utilizzano già eduboom ogni giorno, non come sostituto della didattica tradizionale, ma come uno strumento efficace per rendere le lezioni più coinvolgenti e produttive. La piattaforma non sostituisce il docente: lo valorizza, facendogli risparmiare tempo nella preparazione e aiutandolo a spiegare anche i concetti più complessi in modo semplice e accessibile.

I vantaggi di eduboom per i docenti:

Soluzioni digitali pronte all’uso: videolezioni e test interattivi

Qualità didattica: contenuti sviluppati da esperti

Uno strumento per il futuro: un approccio innovativo alla didattica

Colga l’opportunità di portare innovazione nella Sua didattica. Attivi il Suo accesso e renda le lezioni più efficaci già da oggi.

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