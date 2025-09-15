Educare al rispetto, le proposte del FAI – Fondo Ambiente Italiano per le scuole: il decoro urbano

Da sempre per il FAI – Fondo Ambiente Italiano il mondo della scuola rappresenta un interlocutore naturale e per questo ogni anno offre a docenti e studenti proposte didattiche in linea con le indicazioni ministeriali e stimolanti per una crescita globale, sia delle competenze che delle conoscenze.

Per l’anno appena iniziato il FAI invita le scuole a riflettere sul concetto di “decoro urbano“.

I numerosi percorsi previsti e pianificati dal FAI sono pensati per le scuole di ogni ordine e grado e hanno l’obiettivo di coinvolgere, tramite un’offerta ad hoc, tutti gli studenti e le studentesse, dai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle superiori, invitati insieme ai loro insegnanti per scoprire, riscoprire e conoscere e valorizzare insieme il patrimonio di storia, arte e natura locali e nazionali, attraverso un’esperienza formativa condivisa. Obiettivo centrale del FAI è quello di stimolare lo spirito di cittadinanza attiva, che non si limiti a considerare il patrimonio una materia da studiare, ma porti i più piccoli e i giovani ad impegnarsi in prima persona nella sua scoperta e tutela. Questo incontra i bisogni delle istituzioni scolastiche soprattutto nell’ambito delle azioni trasversali di educazione civica, ma anche per programmare uscite didattiche.

Il decoro urbano

Porre l’attenzione sul decoro urbano, secondo il FAI, significa educare al rispetto delle regole e allo sviluppo del senso civico, e allo stesso tempo sensibilizzare alla bellezza e alla funzionalità dei nostri luoghi di vita, restituendo dignità allo spazio collettivo.

Il programma per l’anno scolastico 25 -26 è ricco e stimolante, si tratta infatti di un’offerta multidisciplinare dal significativo titolo “Decoro urbano: diamo tutti una mano”, che propone attività formative e coinvolgenti, con il fine di educare le nuove generazioni ad affinare i propri saperi estetici, acquisendo consapevolezza sugli elementi che compongono il patrimonio culturale e naturalistico del loro territorio. L’intento del FAI è quello di collaborare con le scuole per promuovere proposte concrete di miglioramento dei loro luoghi di vita, la presa di coscienza dell’importanza del patrimonio comune e la presa in carico degli spazi pubblici.

Per promuovere ulteriormente le visite dei luoghi e le esperienze a queste collegate, sono anche previsti due percorsi, un concorso e un ciclo di webinar, due proposte tematicamente affini, seppur disgiunte, infatti nei webinar si approfondiranno gli aspetti utili alla partecipazione al concorso, ma questi potranno essere seguiti pur non iscrivendosi al concorso. Allo stesso modo, è possibile iscriversi al concorso pur non seguendo i webinar.

Il programma verrà presentato alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il giorno 29 ottobre presso il Palazzo del Ministero della Pubblica Istruzione. Per saperne di più e iscriversi e per conoscere la ricca offerta di attività del FAI, tra cui le visite di istruzione e le Giornate FAI per le scuole, oltre al progetto Apprendisti Ciceroni, si possono visitare le pagine web al link https://fondoambiente.it/il-fai/scuola/