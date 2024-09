Educazione civica e intelligenza artificiale. Il 10 ottobre la prima lezione in diretta della Tecnica della Scuola – ISCRIVI LA CLASSE

In questi giorni si è riacceso con forza il dibattito attorno al tema intelligenza artificiale e educazione. I motivi, come ha ben sottolineato Tecnica della Scuola con diversi articoli sono molti.

In primo luogo la pubblicazione delle “nuove” linee guida sull’educazione civica che al loro interno contengono due soli riferimenti all’intelligenza artificiale: il rimando a DigComp 2.2. e due righe molto vaghe che paiono rimandare ad altri futuri approfondimenti: “infine, la rapida evoluzione tecnologica nel campo dell’Intelligenza Artificiale, riguardante tutti gli ambiti e temi finora menzionati, suggerisce adeguati approfondimenti in merito”.

Il secondo motivo riguarda la Digital learning week dell’Unesco che a Parigi ha presentato i framework delle competenze connesse all’intelligenza artificiale per docenti e studenti. Un documento importantissimo cui ancora in Italia non è stato riservato un congruente spazio di analisi e riflessione.

Il terzo motivo riguarda l’annuncio fatto dal ministro Valditara che ha lanciato una sperimentazione su 15 classi in alcune regioni italiane finalizzate a verificare quanto e come l’Intelligenza Artificiale possa aiutare i processi di personalizzazione dell’apprendimento dei singoli studenti. Non si è ancora compreso molto di questa sperimentazione anche se i rumors dicono che si tratti di un progetto realizzato con Google e la sua intelligenza artificiale Gemini.

Questa attenzione su un tema che è decisamente cruciale per le scuole ma soprattutto per gli studenti e le studentesse conferma la scelta effettuata da Tecnica della Scuola di aprire il nuovo percorso su Educazione Civica in Diretta dedicando proprio la prima lezione al tema dell’intelligenza artificiale.

Il punto di partenza sarà proprio quello degli studenti e delle studentesse e sarà direttamente connesso all’educazione civica. Le domande sono tante: l’IA ci aiuta ad essere cittadini critici oppure il suo utilizzo tende a diminuire le capacità di partecipazione civica? Come gestire le fake news? Come riconoscerle e come evitarle? Come utilizzare l’IA nello studio? Come difendersi dal cyberbullismo che proprio nell’IA trova una fonte inesauribile di immagini, video, audio utilizzabili come armi contro gli altri?

Educazione Civica in diretta, il 10 ottobre il primo incontro

Il 10 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 ne parleremo con Aluisi Tosolini e Daniele Di Frangia della Tecnica della Scuola che discuteranno con Jessica Niewint-Gori ricercatrice tecnologa di Indire e Laura Biancato, dirigente scolastica dell’Ite Einaudi di Bassano e grande esperta di innovazione didattica a partire dall’ascolto delle esperienze e dei vissuti degli studenti. Con loro anche due classi collegate in diretta che porteranno domande e riflessioni oltre a tutte le classi che – seguendo la diretta su canale YouTube di Tecnica della Scuola – potranno porre domande e intervenire via social.

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella proposta di sette dirette di un’ora, realizzate con cadenza mensile da ottobre 2024 ad aprile 2025 sui temi chiave dell’educazione civica.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede anche il collegamento streaming con due classi di due diverse scuole italiane che potranno interagire ponendo direttamente domande agli esperti presenti in trasmissione.

Questi i temi e le date programmate per le prime tre dirette:

10 ottobre 2024 – ore 11.00-12.00 – L’Intelligenza artificiale generativa: un nuovo modo far scuola e di studiare? 6 novembre 2024 – ore 11.00-12.00 – Guerra e pace: come essere costruttori di pace in un mondo in conflitto? 2 dicembre 2024 – ore 11.00-12.00 – Paura del futuro? Come affrontare il presente costruendo il proprio progetto di vita

Il format di educazione civica in sintesi

Durata: 60 minuti– dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Esperti 2 esperti/e per ogni puntata (docenti universitari, testimoni, responsabili e dirigenti di organizzazioni e enti direttamente impegnati sui temi della puntata) Modalità di trasmissione Diretta streaming sui canali YouTube/Facebook di Tecnica della Scuola.

Tutte le classi che lo desiderano possono seguire la diretta sui canali YouTube/ Facebook di Tecnica della Scuola. Ogni puntata rimane poi a disposizione per visione in differita sul canale YouTube della Tecnica della Scuola. Classi in trasmissione Ad ogni diretta partecipano in collegamento audio video anche due classi di due diverse scuole italiane. Gli studenti e le studentesse interagiscono direttamente con ospiti e conduttori ponendo domande. Interazione web Tutti gli studenti che seguono la diretta sui canali YouTube/Facebook di Tecnica della Scuola possono interagire inviando domande tramite supporto digitale (possibilità prevista solo per scuole iscritte al canale YouTube di Tecnica della Scuola) Conduzione Aluisi Tosolini con Daniele Di Frangia Cadenza Mensile con avvio a ottobre 2024 e ultima diretta ad aprile 2025 Numero di dirette sette Iscrizione Per poter partecipare all’interazione (ad esempio ponendo domande) è richiesta l’iscrizione utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione sul sito di Tecnica della Scuola Percorso gratuito La partecipazione è totalmente e assolutamente gratuita

Come iscriversi

Le classi che volessero partecipare all’iniziativa, devono compilare il seguente form.

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a [email protected], inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.