Intelligenza artificiale: presentati dall’Unesco i nuovi quadri di competenze per studenti e docenti

Nel corso digital learning week dell’Unesco che si è conclusa oggi (5 settembre) a Parigi sono state presentati due nuovi quadri di competenze IA, uno per gli studenti e uno per gli insegnanti.

L’intelligenza artificiale (IA) sta infatti rapidamente trasformando il nostro mondo e cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e impariamo. Per aiutare i sistemi educativi a tenere il passo, l’UNESCO ha lanciato i due framework per supportare studenti e insegnanti a comprendere il potenziale e i rischi dell’IA per poterla utilizzare in modo sicuro, etico e responsabile nell’istruzione e oltre.

Perché l’UNESCO si concentra sull’intelligenza artificiale separatamente dalle altre tecnologie digitali nell’istruzione?

L’IA si distingue dalle altre tecnologie digitali per il suo potenziale di rimodellare profondamente società, economie e sistemi educativi. A differenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) convenzionali, l’IA pone sfide etiche e sociali uniche, come questioni di equità, trasparenza, privacy e responsabilità. Inoltre, la capacità unica dell’IA di imitare il comportamento umano ha un impatto diretto sull’agenzia umana. Queste sfide richiedono competenze dedicate che vanno oltre l’ambito della tradizionale alfabetizzazione digitale.

Sebbene l’UNESCO abbia fornito indicazioni sulle competenze digitali per molti anni, i nuovi quadri di competenze AI sono pensati per affrontare le sfumature specifiche dell’AI. Sottolineano un approccio incentrato sull’uomo all’istruzione AI, promuovendo il pensiero critico, considerazioni etiche e un uso responsabile delle tecnologie AI.

Perché i quadri di competenze in materia di intelligenza artificiale sono importanti per i Paesi?

Mentre l’intelligenza artificiale si integra sempre di più in tutti gli aspetti della società, i sistemi educativi in tutto il mondo stanno lottando per tenere il passo. I dati dell’UNESCO del 2021 mostrano che solo circa 15 dei suoi Stati membri hanno iniziato a sviluppare programmi di studio sull’intelligenza artificiale per l’istruzione scolastica. I quadri forniscono una tabella di marcia molto necessaria per i paesi per sviluppare strategie di istruzione sull’intelligenza artificiale che siano eticamente informate, inclusive, adattabili e lungimiranti.

Aiutando studenti e insegnanti a comprendere il potenziale e i limiti dell’intelligenza artificiale, questi quadri mirano a consentire loro di utilizzare l’intelligenza artificiale in modo responsabile e ponderato, garantendo che essa contribuisca positivamente alla società e all’ambiente.

Qual è l’approccio dell’UNESCO all’intelligenza artificiale nell’istruzione?

L’UNESCO adotta un approccio incentrato sull’uomo all’IA nell’istruzione, sottolineando il potenziamento delle capacità umane e la promozione della giustizia sociale, della sostenibilità e della dignità umana. Ciò è in linea con i principi delineati nelle linee guida dell’UNESCO sull’IA generativa nell’istruzione e nella ricerca , nonché con le Raccomandazioni del 2021 sull’etica dell’intelligenza artificiale e il consenso di Pechino del 2019 sull’intelligenza artificiale e l’istruzione .

I nuovi framework sottolineano che l’IA dovrebbe supportare il processo decisionale umano e lo sviluppo intellettuale, anziché indebolirlo o sostituirlo. Evidenziano inoltre l’importanza di rispettare i diritti umani e la diversità culturale nella progettazione e nell’uso delle tecnologie di IA.

Quali sono gli elementi chiave del quadro di competenze di intelligenza artificiale per gli studenti?

Il framework di competenze AI per studenti è progettato per guidare i decisori politici, gli educatori e gli sviluppatori di curriculum nel dotare gli studenti delle competenze, delle conoscenze e dei valori necessari per interagire efficacemente con l’AI. Si concentra su quattro competenze fondamentali:

Una mentalità incentrata sull’uomo : incoraggiare gli studenti a comprendere e ad affermare la propria autonomia in relazione all’intelligenza artificiale.

: incoraggiare gli studenti a comprendere e ad affermare la propria autonomia in relazione all’intelligenza artificiale. Etica dell’intelligenza artificiale : insegnare l’uso responsabile, l’etica nella progettazione e le pratiche sicure.

: insegnare l’uso responsabile, l’etica nella progettazione e le pratiche sicure. Tecniche e applicazioni dell’intelligenza artificiale : fornire conoscenze e competenze fondamentali in materia di intelligenza artificiale.

: fornire conoscenze e competenze fondamentali in materia di intelligenza artificiale. Progettazione di sistemi di intelligenza artificiale : promuovere la risoluzione dei problemi, la creatività e il design thinking.

Il quadro incoraggia l’integrazione di argomenti correlati all’intelligenza artificiale nelle materie fondamentali del curriculum, sottolineando l’apprendimento interdisciplinare sia nelle materie STEM che negli studi sociali.

Cosa comprende il quadro di competenze di intelligenza artificiale per gli insegnanti?

Il quadro di competenze AI per gli insegnanti è incentrato sullo sviluppo professionale continuo degli insegnanti, offrendo un quadro di riferimento per i programmi nazionali di sviluppo e formazione delle competenze. Mira a garantire che gli insegnanti siano attrezzati per utilizzare l’IA in modo responsabile ed efficace, riducendo al minimo i potenziali rischi per gli studenti e la società. Le cinque aree di competenza chiave sono:

Una mentalità incentrata sull’uomo : focalizzarsi sull’azione umana, sulla responsabilità e sulla responsabilità sociale.

: focalizzarsi sull’azione umana, sulla responsabilità e sulla responsabilità sociale. Etica dell’IA : promuovere principi etici e un uso responsabile.

: promuovere principi etici e un uso responsabile. Fondamenti e applicazioni dell’intelligenza artificiale : fornire le conoscenze, la comprensione e le competenze necessarie per creare e utilizzare l’intelligenza artificiale.

: fornire le conoscenze, la comprensione e le competenze necessarie per creare e utilizzare l’intelligenza artificiale. Pedagogia dell’intelligenza artificiale : supportare gli insegnanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per metodi di insegnamento innovativi.

: supportare gli insegnanti nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per metodi di insegnamento innovativi. Intelligenza artificiale per lo sviluppo professionale : delineare le capacità degli insegnanti di sfruttare l’intelligenza artificiale per guidare il proprio sviluppo professionale permanente.

Il quadro sottolinea che gli strumenti di intelligenza artificiale dovrebbero integrare, e non sostituire, i ruoli e le responsabilità essenziali degli insegnanti nell’istruzione.