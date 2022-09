Educazione civica, l’iniziativa del Ministero: lezioni di Costituzione, in scadenza il 25 ottobre

Educazione civica, l’iniziativa del Ministero: lezioni di Costituzione, in scadenza il 25...

Come abbiamo anticipato, è in scadenza, il prossimo 25 ottobre, il concorso ideato dal ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-2023 sull’Educazione civica denominato “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione“.

Il Concorso, realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e rivolto agli istituti di

istruzione secondaria di secondo grado, invita gli studenti a presentare un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza.



Su questi argomenti l’iniziativa della Tecnica della Scuola

Tornano le dirette di educazione civica della Tecnica della Scuola con grandi formatori, un’attenzione particolare agli articoli della nostra Costituzione e una sessione laboratoriale da svolgersi in classe.

A chi è rivolta l’iniziativa?

L’iniziativa è rivolta alle classi terze di scuola secondaria di primo grado e a tutte le classi di scuola secondaria di secondo grado.

Quando? Giovedì 22 settembre 2022

Le elezioni 2022 spiegate agli studenti, dal sistema elettorale al nuovo Parlamento – focus sugli articoli della Costituzione 48 (diritto di voto), 55, 56, 57, 58, 92.

Lezione frontale, ore 10-11:30. Tra gli ospiti il costituzionalista Michele Ainis, componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed editorialista di autorevoli testate giornalistiche; e gli avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Molinari, creatori del progetto Lawpills (estremamente seguito sui social), che traduce la complessità dei concetti legali in pillole di legge di facile comprensione.

Sessione laboratoriale, ore 11:30-12:30. Dopo l’intervento del professore Ainis, gli studenti verranno guidati dall’esperto di didattica Giovanni Morello, in qualità di facilitatore degli apprendimenti, in una sessione di lavoro laboratoriale da svolgersi nelle classi, finalizzata a chiarire ulteriormente gli argomenti inquadrati dalla lezione frontale e con l’obiettivo pedagogico di educare al voto, contro la minaccia dell’astensionismo per la democrazia.

Tutti gli eventi di Educazione civica in programma

Giovedì 22 settembre – Le elezioni 2022 spiegate agli studenti, dal sistema elettorale al nuovo Parlamento, focus sugli articoli della Costituzione 48 (diritto di voto), 55, 56, 57, 58, 92; Mercoledì 9 novembre – Giornata della libertà, focus sugli articoli della Costituzione da 13 a 28; Sabato 3 dicembre – Giornata delle persone con disabilità, focus sugli articoli della Costituzione 2, 3, 32; Martedì 7 febbraio – Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, focus sugli articoli della Costituzione 2, 3, 9, 15, 28, 30, 33, 34, 38; Sabato 22 aprile – Giornata mondiale della Terra, focus sugli articoli della Costituzione 9 e 41; Mercoledì 3 maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa, focus sull’articolo 21 della Costituzione.

Le date potrebbero cambiare sulla base degli impegni dei formatori via via coinvolti negli appuntamenti e i contenuti variare anche in relazione ai fatti di attualità.