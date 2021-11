Educazione motoria alla primaria, Bianchi: “abbiamo eliminato i tagli al personale”

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, durante la conferenza stampa sull’educazione motoria nella scuola primaria, hanno rilasciato diverse dichiarazioni.

Patrizio Bianchi: “Abbiamo voluto ripartire dalla primaria, per mettere a disposizione delle scuole uno specialista che non si limiti a fare le sue due ore, ma che introduca questa idea dell’educazione al corpo, perché la persona è spirito ma anche corpo”.

Il ministro ha poi continuato il suo discorso affermando che per questa novità non sono stati fatti tagli al personale scolastico, ma solo investimenti, affinché non ci si debba privare di qualcosa per fare posto ad altro.

E ha continuato: “Abbiamo fatto un’operazione di grande importanza. Dopo aver parlato per anni di tagli ai docenti, noi abbiamo fissato lo stesso organico di insegnanti dell’anno scorso anche se il numero degli alunni è diminuito e sarà così per tutti gli anni a venire degli investimenti del PNRR“.